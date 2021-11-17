Активисты выступают против переименования сквера Чкалова в Киеве в сквер Ступки

Инициативная группа киевлян выступает против переименования сквера Чкалова в Шевченковском районе Киева в сквер Богдана Ступки и связывает смену названия с незаконной застройкой на территории сквера.

Как сообщила группа, активисты предлагают создать в сквере культурный центр искусств и переименовать его в Писательский из-за близости мест проживания классиков украинской литературы.

В то же время 6 октября 2021 года комиссия по вопросам наименований департамента социальных коммуникаций Киевской горгосадминистрации приняла решение об изменении названия сквера на сквер имени Богдана Ступки.

Кроме того, активисты считают, что переименование сквера может быть связано с застройкой по ул.Олеся Гончара, 55б, где стройработы были остановлены предписанием департамента культуры КГГА.

"Переименование позволит оформить границы новоявленного "сквера Ступки" в значительно меньших границах, чем нынешние, настолько, насколько потребуется земли застройщику под заезд его высотки", – сообщила в Facebook одна из инициаторов сохранения сквера Галина Плачинда.

По словам активистов, обсуждение проекта решения Киевсовета о переименовании сквера продолжится до 18 декабря.

Сквер появился в 1920-х годах на месте частной усадьбы возле Ветеринарно-зоотехнического института (ныне в этом здании Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям), позже на него был перенесен фонтан, ранее стоявший на Софийской площади. В 1981 году в сквере был установлен бронзовый памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову на гранитном постаменте (ул.Гончара в 1939-1996 годах носила его имя), который в 2014 году прошел реконструкцию. В сквере также находятся детская и спортивная площадка, деревянная скульптура "Мавка".

В последние годы сквер находился под угрозой частичного или полного уничтожения ввиду запланированной застройки, что инициировало общественное движение за его сохранение. В Киевскую городскую государственную администрацию в 2021 году поступила петиция с требованием сохранить сквер, она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.