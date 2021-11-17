Пенсия Меркель составит около 15 тыс. евро, в ее бюро будет девять сотрудников

Пенсия уходящей с должности канцлера Германии Ангелы Меркель составит около 15 тыс. евро, сообщает таблоид Bild.

Как любой экс-канцлер ФРГ, Меркель имеет право на бюро с сотрудниками за счет госбюджета, обычно сотрудников бывает не более пяти. Меркель запросила финансирование на девять сотрудников и накануне получила разрешение бундестага.

Издание сообщает, что до сих пор руководители бюро Меркель получали ежемесячную зарплату в размере 10 тыс. 412,79 евро.

Отмечается, что канцлер планирует оставить в бюро его руководительницу Беате Бауманн, а также Еву Кристиансен, которая писала Меркель тексты выступлений.