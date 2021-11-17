На Прикарпатье мужчина несколько месяцев воровал счетчики на тепло из многоквартирных домов

Сотрудники Национальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковске мужчину, который в течение нескольких месяцев воровал счетчики на тепло из подвалов многоквартирных домов города, сообщает пресс-служба облуправления полиции.

"В течение длительного времени в Ивано-Франковске полицейские зафиксировали ряд фактов похищения теплосчетчиков из подвалов многоэтажек. Как установили правоохранители, неизвестный проникал в подвальные помещения либо путем свободного доступа, либо срывая замки и решетки и похищал счетчики", - говорится в сообщении.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий: опросили свидетелей и очевидцев, проверяли круг возможных причастных лиц, просмотрели все имеющиеся камеры видеонаблюдения, что позволило установить личность правонарушителя.

"Речь идет о 32-летнем жителе Ивано-Франковска. Мужчина в прошлом судим за совершение имущественных преступлений", - сообщают в полиции.

Украденные счетчики злоумышленник разбирал на детали, после чего сдавал в пункт приема металлолома.

"Во время обыска по месту жительства прикарпатца полицейские обнаружили и изъяли орудие совершения преступления и ряд доказательств. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье или иное помещение) Уголовного кодекса Украины", - резюмируют в полиции.