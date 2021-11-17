В Канаде шторм привел к транспортному коллапсу в Ванкувере

Сильный шторм, обрушившийся на Ванкувер и его окрестности, привел к сходам оползней на автомобильных трассах и затоплению участков железнодорожных путей, сообщают канадские СМИ.

По их данным, одна женщина погибла при сходе оползня, еще двое считаются пропавшими без вести.

Крупнейший в Канаде порт, расположенный в Ванкувере, также закрыт из-за наводнений.

Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома, в эвакуации задействованы вертолеты.

Министр транспорта провинции Британская Колумбия, на территории которой расположен Ванкувер, Роб Флеминг заявил, что "это самый худший за столетие шторм".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что следит за ситуацией. По его словам, власти будут оказывать всю необходимую помощь.