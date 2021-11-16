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20:55 16.11.2021

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

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Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении с должности.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил близкий к Фонду госимущества источник.

В свою очередь издание "LB.ua" со ссылкой на источники пишет, что одна из главных причин увольнения Сенниченко – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, что успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

В свою очередь экс-народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко также написал в Telegram-канале. что главу Фонда госимущества увольняют.

"Причина - скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника. На мое сообщение по поводу отставки Сенниченко не ответил", - говорится в сообщении.

18 сентября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества (ФГИ), уволив с этой должности Виталия Трубарова.

Теги: #отставка #госимущество
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