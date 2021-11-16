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20:33 16.11.2021

Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на 2021 год

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Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на 2021 год

Министерство инфраструктуры Украины и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии договорились о дополнительных разрешениях для украинских перевозчиков на текущий год, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook во вторник вечером.

По его словам, в частности, украинским перевозчикам выделят 2 тыс. универсальных разрешений категории Евро-4, 2 тыс. универсальных разрешений категории Евро-5 и 4 тыс. универсальных разрешений категории Евро-6.

Найем отметил, что основная квота разрешений, выданных Германией Украине на 2021 год, составляет 90 тыс.

Он также добавил, что за январь-июль текущего года экспорт товаров из Украины в Германию составил 565 тыс. тонн на сумму EUR993,3 млн, что на 14% больше, чем за январь-июль 2019 года, когда было проведено последнее заседание украинско-немецкой смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок. Кроме того, наблюдается существенный рост товарооборота с другими странами, к которым территория Германии является транзитной, в частности рост товарооборота на этих направлениях составляет около 11%, добавил замминистра.

 

Теги: #разрешения #украина #германия
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