Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на 2021 год

Министерство инфраструктуры Украины и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии договорились о дополнительных разрешениях для украинских перевозчиков на текущий год, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook во вторник вечером.

По его словам, в частности, украинским перевозчикам выделят 2 тыс. универсальных разрешений категории Евро-4, 2 тыс. универсальных разрешений категории Евро-5 и 4 тыс. универсальных разрешений категории Евро-6.

Найем отметил, что основная квота разрешений, выданных Германией Украине на 2021 год, составляет 90 тыс.

Он также добавил, что за январь-июль текущего года экспорт товаров из Украины в Германию составил 565 тыс. тонн на сумму EUR993,3 млн, что на 14% больше, чем за январь-июль 2019 года, когда было проведено последнее заседание украинско-немецкой смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок. Кроме того, наблюдается существенный рост товарооборота с другими странами, к которым территория Германии является транзитной, в частности рост товарооборота на этих направлениях составляет около 11%, добавил замминистра.