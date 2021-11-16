Осужденный в РФ украинец Марченко надеется попасть в "обменный список"

Гражданин Украины Александр Марченко, осужденный в России на десять лет колонии, якобы за шпионаж, просит президента Украины Владимира Зеленского внести его в "обменный список", сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) его адвокаты.

"Владимир Александрович, я прошу вас внести мое имя в обменный список. (...) Единственное, что поддерживает меня - это надежда на возвращение домой", - процитировал агентству обращение Марченко его адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, Марченко считает, что его обвинение было сфабриковано. Кроме того, отметил адвокат, украинец указывает, что у него "серьезные проблемы со здоровьем после пыток".

Другой адвокат украинца - Иван Павлов (признан в РФ СМИ-иноагентом) пояснил "Интерфаксу", что официально обращение к Зеленскому Марченко пока не оформлял и попросил адвокатов передать его через СМИ.

Ранее во вторник адвокат Марченко Андрей Федорков сообщил "Интерфаксу", что Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на судебные решения по делу украинца.

Краснодарский краевой суд 26 ноября 2020 года приговорил Марченко к десяти годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд обратил в доход государства денежные средства, выделенные Марченко, как утверждается, Службой внешней разведки Украины на совершение разведывательной акции.

Марченко cвою вину не признал.

Силовики РФ утверждают, что мае 2018 года Марченко получил от сотрудника СВР Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов - запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300 и денежные средства в размере $163 тыс. для реализации замысла.Секретные изделия, по версии следствия, предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании "Укроборонсервис" через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко был задержан.