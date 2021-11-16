На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

Российские наемники с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в сторону Новотошковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы, а возле Травневого противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.