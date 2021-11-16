ДТП с участием нардепа Ковалева расследует ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины, попавшего в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве во вторник, не назвав фамилии и фракционной принадлежности парламентария.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о нардепе фракции "Слуга народа" Алексее Ковалёве.

В ГБР рассказали, что авария произошла утром в понедельник, когда водитель грузовика осуществлять разворот в предусмотренном для этого месте на одесской трассе. Произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля под управлением нардепа, последний получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика телесных повреждений не получил.

Признаки алкогольного опьянения у водителей не обнаружены, поэтому, подчеркнули в ведомстве, в настоящее время нет оснований привлекать кого-либо из водителей к уголовной ответственности. В то же время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, нардеп Ковалев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 15 ноября попал в ДТП.

В свою очередь пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что авария произошла на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче, а расследованием инцидента будет заниматься ГБР. В полиции рассказали, что 32-летний водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль MAN под управлением 52-летнего водителя. В результате аварии водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения - его отправили в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что Ковалев понесёт ответственность как участник ДТП согласно закону, если его вина будет доказана. Она также отметила, что Ковалев по собственной инициативе слал анализы на предмет обнаружения запрещенных веществ.

По словам Палийчук, депутат в удовлетворительном состоянии, он отсутствует на пленарном заседании Верховной Рады 16 ноября, но "обещает быть в строю уже со следующей недели".

Она также рассказала, что автомобиль, в котором был Ковалев в момент аварии, находится в пользовании народного депутата, информация о чем будет указана в его декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года.