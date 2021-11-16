События

16:18 16.11.2021

ДТП с участием нардепа Ковалева расследует ГБР

2 мин читать
ДТП с участием нардепа Ковалева расследует ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины, попавшего в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве во вторник, не назвав фамилии и фракционной принадлежности парламентария.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о нардепе фракции "Слуга народа" Алексее Ковалёве.

В ГБР рассказали, что авария произошла утром в понедельник, когда водитель грузовика осуществлять разворот в предусмотренном для этого месте на одесской трассе. Произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля под управлением нардепа, последний получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика телесных повреждений не получил.

Признаки алкогольного опьянения у водителей не обнаружены, поэтому, подчеркнули в ведомстве, в настоящее время нет оснований привлекать кого-либо из водителей к уголовной ответственности. В то же время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, нардеп Ковалев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 15 ноября попал в ДТП.

В свою очередь пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что авария произошла на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче, а расследованием инцидента будет заниматься ГБР. В полиции рассказали, что 32-летний водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль MAN под управлением 52-летнего водителя. В результате аварии водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения - его отправили в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что Ковалев понесёт ответственность как участник ДТП согласно закону, если его вина будет доказана. Она также отметила, что Ковалев по собственной инициативе слал анализы на предмет обнаружения запрещенных веществ.

По словам Палийчук, депутат в удовлетворительном состоянии, он отсутствует на пленарном заседании Верховной Рады 16 ноября, но "обещает быть в строю уже со следующей недели".

Она также рассказала, что автомобиль, в котором был Ковалев в момент аварии, находится в пользовании народного депутата, информация о чем будет указана в его декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года.

Теги: #нардеп #гбр #дтп #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 16.11.2021
Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности министра культуры - Арахамия

Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности министра культуры - Арахамия

14:10 16.11.2021
Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа"

Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа"

13:36 16.11.2021
Гуманитарный комитет Рады и фракция "Слуга народа" не поддерживают намерение Ткаченко уйти в отставку

Гуманитарный комитет Рады и фракция "Слуга народа" не поддерживают намерение Ткаченко уйти в отставку

12:16 16.11.2021
Если нардеп Ковалев виновен в ДТП, он понесёт ответственность - спикер фракции "Слуга народа"

Если нардеп Ковалев виновен в ДТП, он понесёт ответственность - спикер фракции "Слуга народа"

11:17 16.11.2021
ГБР подтвердило проведение обыска у нардепа Кивы по факту размещения видео с автоматом

ГБР подтвердило проведение обыска у нардепа Кивы по факту размещения видео с автоматом

19:28 15.11.2021
"Слуга народа" инициировала исключение нардепа Дмитрука из состава фракции

"Слуга народа" инициировала исключение нардепа Дмитрука из состава фракции

19:04 15.11.2021
"Слуга народа" планирует обновить партийный устав

"Слуга народа" планирует обновить партийный устав

18:26 15.11.2021
"Слуга народа" выполнила 42% своих предвыборных обещаний - Корниенко

"Слуга народа" выполнила 42% своих предвыборных обещаний - Корниенко

18:16 15.11.2021
Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

18:05 15.11.2021
ГБР вызвало экс-министра энергетики Демчишина на допрос по делу о содействии террористическим организациям

ГБР вызвало экс-министра энергетики Демчишина на допрос по делу о содействии террористическим организациям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

СБУ разоблачила схему расхищения госсредств на закупке аппаратов ИВЛ

ПОСЛЕДНЕЕ

Осужденный в РФ украинец Марченко надеется попасть в "обменный список"

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

Франция раскритиковала испытания российского противоспутникового оружия

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

Резников и Уоллес обсудили сотрудничество между Украиной и Великобританией

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Лидеру "антивакцинаторов" сообщено о подозрении в попытке вооруженного захвата власти – СБУ

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

ОГП передал в суд дело о незаконном завладении 4,2 га побережья на Херсонщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА