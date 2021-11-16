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14:08 16.11.2021

Приостановка сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, не приведет к затягиванию процесса - дипломатический источник ФРГ

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Приостановка сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, не приведет к затягиванию процесса - дипломатический источник ФРГ

Приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" может продлиться четыре-шесть недель, она не приведет к увеличению сроков его завершения, заявил "Интерфаксу" немецкий дипломатический источник.

"Это не было плановым решением. Оно принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства", - сказал собеседник агентства.

"Приостановка сертификации может продлиться четыре-шесть недель, на общих сроках сертификации она не скажется. Их увеличения ожидать не стоит", - добавил он.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) ранее во вторник сообщило, что временно остановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

 

Теги: #сертификация #северный_поток_2 #германия
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