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11:52 16.11.2021

ФРГ приостановила сертификацию "Северного потока 2"

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ФРГ приостановила сертификацию "Северного потока 2"

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов, сообщил регулятор.

"Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - прокомментировали шаг в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Bundesnetzagentur пришел к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".

Регулятор сообщает, что швейцарская Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.

"Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и кадровые ресурсы не будут переданы дочерней компании, и Bundesnetzagentur не сможет проверить правильность заполнения повторно представленной дочерней компанией документации в качестве нового заявителя. Когда эти требования будут выполнены, Bundesnetzagentur сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено в Законодательство ЕС о внутреннем рынке", - пишет регулятор.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

Теги: #газ #сертификация #северный_поток_2 #германия
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