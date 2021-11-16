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13:40 16.11.2021

Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

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Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

Украинцы, получившие с декабря две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, сообщил Олег Устенко - советник президента Владимира Зеленского.

"Сейчас обсуждается механизм, каким образом это будет реализовано. Это позволит стимулировать вакцинацию. Стратегическая задача – выйти на 17 млн вакцинированных до конца года, что будет (соответствовать – ИФ) среднему мировому показателю (около 40% вакцинированного населения - ИФ)", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как уточнил советник главы государства, речь идет о вакцинированных в декабре.

По словам Устенко, украинцы получат указанные выплаты в виде сертификатов, которые можно будет использовать для сектора услуг. По его мнению, это позволит поддержать сектор услуг страны, на который во время пандемии коронавируса припадает основной удар.

"Широта использования сертификатов также обсуждается", – добавил он.

"В ближайшее время Министерство экономики представит соответствующие наработки в Верховной Раде, так как инициатива потребует изменений в госбюджет", – пояснил Устенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. "Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 15 ноября две дозы от COVID-19 получили 8,722 млн украинцев, как минимум одну дозу – 12,229 млн.

Теги: #вакцинация #устенко #коронавирус #тысяча
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