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12:49 16.11.2021

В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

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В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

В г. Рубежное Луганской области во вторник, 16 ноября, был обнаружен убитым сотрудник патрульной полиции.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Телеграм, тело правоохранителя со следами насильственной смерти было найдено на территории административного здания.

"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - указывается в сообщении.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУ Национальной полиции, Государственное бюро расследований, а также сотрудники Управления Патрульной полиции и внутренней безопасности полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

 

Теги: #полицейский #оружие #луганская_область #убийство
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