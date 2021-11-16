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12:08 16.11.2021

В Украину приехал госсекретарь по обороне Великобритании Уоллес

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 Рабочий визит в Украину делегации Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по обороне Великобритании Беном Уоллесом начался во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

"Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства почтили память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая Украину от коварного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стеле с Колоколом Памяти.

Теги: #великобритания #минобороны #госсекретарь #уоллес
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