В Украину приехал госсекретарь по обороне Великобритании Уоллес

Рабочий визит в Украину делегации Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по обороне Великобритании Беном Уоллесом начался во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

"Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства почтили память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая Украину от коварного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стеле с Колоколом Памяти.