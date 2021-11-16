События

09:36 16.11.2021

В зоне ООС обезврежен российский беспилотник, который пересек линию разграничения

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В зоне ООС обезврежен российский беспилотник, который пересек линию разграничения

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано очередное нарушение Минских соглашений со стороны российских вооруженных формирований, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке БПЛА противника, который пересек линию разграничения в Донецкой области. Им оказался БПЛА, входящий в российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10", предназначенный для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - указывается в сообщении в Телеграмм.

Отмечается, что "Орлан-10" производится ТОВ "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербугре и состоит исключительно на вооружении ВС РФ.

"Крылатый трофей является очередным безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на востоке Украины и политической ответственности российской стороны за нарушение Минских соглашений и Комплекса дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - подчеркнули в Украинской делегации.

 

Теги: #бпла_рф #оос #ткг
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