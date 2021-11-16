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07:27 16.11.2021

Встреча Си Цзиньпина и Байдена завершилась, она продолжалась 3,5 часа

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Встреча Си Цзиньпина и Байдена завершилась, она продолжалась 3,5 часа

Виртуальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась, сообщили китайские СМИ.

Встреча началась в 08:46 по времени Пекина (03:46 по Киеву) и завершилась в 12:24 (07:26 по Киеву). Она прошла с одним 15-минутным перерывом.

В сообщениях отмечается, что стороны "обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и проблемам, представляющим общий интерес".

Подробности пока не приводятся.

Мировые СМИ обращают внимание, что в начале встречи Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству между двумя странами, а также отметил, что "здоровые и стабильные китайско-американские отношения" необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и эпидемию COVID-19.

Байден со своей стороны заявил, что они должны обеспечить, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт.

"Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция", - приводят слова Байдена американские СМИ.

Байден подчеркнул: "Мы несем ответственность перед миром, а также перед нашим народом. Вот почему мы считаем - и мы с вами говорили об этом - что все страны должны играть по одним и тем же правилам игры, вот почему Соединенные Штаты всегда будут отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы наших союзников и партнеров".

Перед встречей министр иностранных дел Китая в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что встреча "является не только крупным событием в китайско-американских отношениях, но и крупным событием в международных отношениях".

По его словам, народы двух стран и мировое сообщество надеются, что на встрече будут достигнуты результаты, которые принесут пользу как Китаю и США, так и всему миру.

Теги: #сша #китай #завершение #саммит
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