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19:04 15.11.2021

"Слуга народа" планирует обновить партийный устав

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"Слуга народа" планирует обновить партийный устав

XIII съезд партии "Слуга народа", который прошел в Киеве в понедельник, принял решение поручить главе партии провести необходимые консультации и внести на рассмотрение съезда новую редакцию Устава партии, сообщается в Телеграм-канале политсилы.

Кроме того, съезд принял решение обратиться к фракции "Слуга народа" в Верховной Раде с требованием ускорить разработку или внесение на рассмотрение парламента ряда законопроектов, направленных на выполнение предвыборной программы партии.

Речь идет о законопроектах о: введении обязательного пенсионного страхования; введении наказаний за коррупцию и хищения в ВСУ и Минобороны; улучшении материального обеспечения работников образования; управлении бытовыми отходами и стимулировании строительства мусороперерабатывающих заводов; неотвратимости наказаний для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.

Как сообщалось, заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял съезд 15 ноября. Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.

 

Теги: #устав #слуга_народа
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