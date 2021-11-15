Европа готовится принять санкции против ЧВК "Вагнер" - глава МИД Франции

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнер", заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против "Вагнера"", - заявил он журналистам в Брюсселе.

Ле Дриан пояснил, что меры коснутся, как ожидается, самой компании и тех, кто с ней сотрудничает.

Французский министр пояснил, что такое решение принято по итогам обсуждения министрами ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с "ЧВК Вагнер".

По словам Ле Дриана, ЧВК "Вагнер" занимается "дестабилизацией в стране, действуя от лица своих клиентов".