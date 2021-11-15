Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону эпидопасности

Сохранение положительной динамики борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 позволит перевести Луганскую и Херсонскую области из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании, состоявшемся в понедельник под председательством президента Владимира Зеленского.

В то же время, по его словам, находящаяся в "желтой" зоне Винницкая область из-за неблагоприятной эпидемической ситуации может быть переведена в "красную" зону.

"Глава правительства подчеркнул, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне. В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика", - сообщается на сайте Офиса президента.

Как сообщалось, максимальный уровень был установлен в Киеве и Киевской области, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. В зоне риска также находятся Винницкая и Харьковская области. В "желтой" зоне остаются только Кировоградская и Тернопольская области.