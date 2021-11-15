Украинское правительство предпринимает все меры по усилению северного фланга - Кулеба

Украинское правительство предпринимает все меры, чтобы усилить северный фланг, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хотел бы, чтобы белорусское руководство было дружелюбным по отношению к Украине, я хотел бы, чтобы мы могли рассматривать наш северный фланг как безопасное место, но, к сожалению, это не так. С военной точки зрения, конечно, чем больше есть направлений с угрозами - тем более опасной является твоя ситуация. Но я бы хотел заверить вас, что украинское правительство предпринимает все меры, также в сотрудничестве с нашими ближайшими партнерами, чтобы усилить наш северный фланг, чтобы обеспечить, что наша страна защищена со всех сторон", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в понедельник.