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06:19 15.11.2021

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты - заявление

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ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты - заявление

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма, приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на "ic.fbi.gov", говорится в заявлении бюро.

Хотя оборудование, на которое повлиял инцидент, "было быстро отключено после обнаружения проблемы", ФБР заявило: "Это постоянная ситуация".

Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об этом инциденте, говорится в заявлении ФБР.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма, которое заканчивалась подписью Министерства внутренней безопасности: "Срочно: Субъект угрозы в системах".

Ранее о взломе сообщило агентство Bloomberg.

Теги: #сша #фбр #почта #хакеры
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