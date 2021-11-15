15 ноября: Какой сегодня праздник

Сегодня в мире отмечают День рециклинга, в Бельгии день королевской династии, в Австрии день святого Леопольда, а в Японии праздник детей.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Ежегодно, 15 ноября, в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Главная цель данного праздника — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Свою историю сегодняшний праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day ("День, когда Америка перерабатывает отходы"), который проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы во вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторсырья. С годами этот праздник стал проводится и в других странах.

Сити-Го-Сан — праздник детей в Японии, история которого насчитывает уже более 300 лет, можно назвать общим днем рождения всех детей, которым в текущем году исполнилось 3, 5 или 7 лет. Эти нечетные цифры издревле считались в Японии магическими, а соответствующие им возраста отражали важные, переломные этапы взросления детей.

15 ноября некоторые области Австрии отмечают День памяти Леопольда.

Леопольд заложил основы будущего влияния Австрии. В 1104 году он поддержал восстание принца Генриха против его отца императора Генриха IV, чем обеспечил себе благосклонность принца, ставшего в 1105 году новым императором Священной Римской империи. При нем Австрия сильно укрепилась и расширила свою независимость в рамках Германии.

Леопольд активно поддерживал церковь и основал в Австрии несколько важных монастырей. Эта его деятельность послужила поводом к канонизации в 1485 году.

В 1663 году был объявлен Святым покровителем Австрии.

15 ноября – День святых Акиндина и Пигасия. В народе день также называли житницей, так как на Акиндина было принято молиться о сохранении зерна. Другие названия праздника: "Акундинов день", "Житницы".

Именины: Константин, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигасий, Доменика.