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08:10 14.11.2021

Авиационный регулятор Китая готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX

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Авиационный регулятор Китая готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило авиакомпаниям страны, что оно удовлетворено изменениями в конструкции, которые компания Boeing предложила для своего самолета 737 MAX, сообщают СМИ.

По мнению СААС, после всестороннего анализа изменений, ведомство пришло к выводу, что они могут решить проблемы с безопасностью эксплуатации лайнеров этой модели, которые были выявлены после двух катастроф. Оно предложило авиакомпаниям представить отзывы о летной годности Boeing 737 MAX до 26 ноября.

СМИ отмечают, что заключение ведомства означает, что оно приближается к отмене более чем двухлетнего запрета на полеты этих самолетов в китайском небе.

Представитель Boeing ранее заявил, что авиакомпания продолжает работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы вернуть 737 MAX в эксплуатацию.

Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Сингапур, Малайзию, Индию, Японию, Австралию и Фиджи, уже одобрили возвращение 737 MAX.

Возвращение Boeing 737 MAX на китайский авиарынок стало бы большим подспорьем для производителя самолетов. Около трети из примерно 370 непоставленных самолетов этой модели, находящихся на хранении, предназначены для китайских клиентов, сообщала ранее корпорация Boeing.

До того, как были запрещены полеты и приостановлены закупки 737 MAX, Boeing продавал четверть самолетов, которые он строил ежегодно, китайским покупателям - своему крупнейшему клиенту.

Последствия двух катастроф Boeing 737 MAX для крупнейшего авиапроизводителя в мире оказались серьезными и непредсказуемыми. Так, 29 октября 2018 г. вскоре после взлета упал лайнер индонезийской Lion Air, 10 марта 2019 г. при схожих обстоятельствах разбился самолет Ethiopian Airlines. Катастрофы унесли жизни 336 человек, из находившихся на борту не выжил никто.

К крушениям авиалайнеров, по выводам экспертов, привела впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS): она автоматически направляет нос самолета вниз даже при выключенном автопилоте, если нос судна задирается слишком высоко.

Теги: #полеты #лайнер #китай #боинг
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