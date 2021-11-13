В ДТП на трассе Николаев-Одесса, с участием автомобиля патрульной полиции, пострадало пять человек

На трассе, в районе с. Сычавка (автодорога Одесса – Мелитополь – Новоазовск) в субботу вечером в ДТП автомобиль патрульной полиции Renault Duster столкнулся с Mitsubishi, пострадало пять человек, сообщило издание "Новости-N".

"В результате ДТП есть пострадавшие. На данный момент известно о трех пострадавших в "Мицубиси": женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет с места происшествия увезли очевидцы аварии. Водитель полицейского "Рено" также травмирован – есть информация, что его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в "Рено". Полицейских с места ДТП увозила уже "скорая", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

В информации подчеркивается, что после столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции, а также бригада спасателей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.