События

19:48 13.11.2021

В ДТП на трассе Николаев-Одесса, с участием автомобиля патрульной полиции, пострадало пять человек

1 мин читать
В ДТП на трассе Николаев-Одесса, с участием автомобиля патрульной полиции, пострадало пять человек

На трассе, в районе с. Сычавка (автодорога Одесса – Мелитополь – Новоазовск) в субботу вечером в ДТП автомобиль патрульной полиции Renault Duster столкнулся с Mitsubishi, пострадало пять человек, сообщило издание "Новости-N".

"В результате ДТП есть пострадавшие. На данный момент известно о трех пострадавших в "Мицубиси": женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет с места происшествия увезли очевидцы аварии. Водитель полицейского "Рено" также травмирован – есть информация, что его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в "Рено". Полицейских с места ДТП увозила уже "скорая", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

В информации подчеркивается, что после столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции, а также бригада спасателей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

Теги: #николаевская #пострадавшие #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:27 13.11.2021
Прокуратура обжалует меру пресечения водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Прокуратура обжалует меру пресечения водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

20:56 12.11.2021
Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340,5 тыс. грн

Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340,5 тыс. грн

21:15 11.11.2021
Состояние подростков, сбитых на переходе в Харькове, оценивается как средней тяжести

Состояние подростков, сбитых на переходе в Харькове, оценивается как средней тяжести

19:33 11.11.2021
Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, находился на условном сроке за кражу - полиция

Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, находился на условном сроке за кражу - полиция

17:15 11.11.2021
Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

15:07 11.11.2021
Участники акции протеста в Грузии пострадали от брошенных в них с крыши обломков бетона

Участники акции протеста в Грузии пострадали от брошенных в них с крыши обломков бетона

15:08 09.11.2021
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

10:18 09.11.2021
Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

08:30 09.11.2021
В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

06:52 08.11.2021
В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возгорание нефтепродуктов на территории "Укртатнафты" в Кременчуге ликвидировано

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

Возгорание нефтепродуктов на территории "Укртатнафты" в Кременчуге ликвидировано

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях

Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины – замглавы ОПУ

В акватории Черного моря ВМС Украины, США, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX

ЕС призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

Создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено – министр обороны

В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА