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16:29 13.11.2021

Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях

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Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях

Беларусь хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявляет президент республики Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Лукашенко также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил он.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную", а также предположил, как на территории Беларуси могли бы развиваться военные действия.

"У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле", - заявил Лукашенко.

"Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы", - добавил он.

Теги: #искандер #рф #лукашенко
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