Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

Мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания в субботу встретилась с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым.

"Я знаю, что для патриарха небезразлична судьба моего сына. Встреча была недолгой в присутствии нескольких иерархов церкви. Мы говорили об общих темах, в частности, что жизнь каждого человека в Грузии всегда очень ценилась, и в Грузии никогда не было закона применения смертной казни", - сказала Аласания журналистам.

Как сообщила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, на встрече с патриархом мать экс-президента сообщила ему о тяжелых условиях, в которых содержится в тюремной больнице ее сын.

Несколько дней назад митрополит Ахалкалакский и Кумордо владыка Николоз встретился с Саакашвили в Руставской тюрьме и провел обряд его причащения. В Патриархии Грузии заявили, что обряд, проведенный митрополитом Николозом, не был согласован с патриархом и Патриархией.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.