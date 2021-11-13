События

10:09 13.11.2021

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

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Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Новозеландский режиссер Питер Джексон, известный по фильмам на основе книг Джона Рональда Руэла Толкина, продал основанную им студию спецэффектов Weta Digital. По оценке Forbes, по итогам сделки Джексон становится миллиардером.

Покупателем стал разработчик видеоигр Unity Software, сумма сделки - $1,6 млрд. Из них Джексон должен получить $600 млн в денежной форме и еще $375 млн в виде акции Unity Software.

Джексону и его спутнице жизни Фрэн Уолш принадлежали 60% акций Weta Digital.

До заключения сделки с Unity Software Джексон был обладателем большого состояния. В частности, каждый фильм трилогии "Властелин колец" (2001-2003) принес режиссеру по $10 млн авансом и еще по 10% кассовых сборов. Трилогия по книге "Хоббит, или Туда и обратно" (2012-2014) приносила Джексону уже по $20 млн за фильм и по 20% кассовых сборов.

Студия Weta Digital была основана Джексоном в партнерстве с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком для работы над фильмом "Небесные создания" (1993 год). Известность компании принесли фильмы по мотивам книг Толкина.

Теги: #миллиардер #джексон #режиссер
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