Французские министры предостерегли РФ от присутствия ЧВК "Вагнер" в Сахеле и Сахаре

Франция будет считать недопустимым развитие ситуации, при которой работать в африканском Сахеле начнет ЧВК "Вагнер", говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли.

"Французские министры предупредили, что сценарий, при котором наемники из ЧВК "Вагнер" появятся в зоне Сахеля и Сахары, недопустим", - говорится в заявлении министров по итогам их встречи в Париже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ле Дриан и Парли предупредили о "рисках региональной дестабилизации, также предостерегли от действий против интересов Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе против терроризма в Сахеле".

"Они также предупредили, что внимательно следят за тем, чтобы соблюдался календарь передачи власти в Мали", - подчеркивается в документе.

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.

В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК "Вагнер".