ЕС запросил у России информацию о войсках РФ близ Украины - СМИ

Евросоюз запросил у России информацию о перемещении российских войск близ Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Он также отметил, что в ЕС "с беспокойством следят за стягиванием войск у границ Украины".

Ранее в четверг представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят 15 ноября перемещение российских войск у границы с Украиной, и нужно ли предпринимать в связи с этим какие-либо шаги.

На этой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Между тем в Кремле заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.