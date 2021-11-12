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13:59 12.11.2021

Самолеты из Ирака больше не будут летать в Белорусь - Еврокомиссия

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Самолеты из Ирака больше не будут летать в Белорусь - Еврокомиссия

Самолеты "Иракских авиалиний" более не будут совершать полеты в Минск, подтвердили нидерландским журналистам в Европейской комиссии.

"Иракские авиалинии" не возобновят полеты в Минск", - сообщил со ссылкой на Европейскую комиссию журналист нидерландского издания "Финансьеле дагблад".

Оно также напомнил о мерах, которые приняли и "Турецкие авиалинии".

Ранее в пятницу Управление гражданской авиации Турции сообщило: "Из-за проблемы нелегального пересечения границы между Европейским союзом и Беларусью принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, которые хотят путешествовать в Беларусь из аэропортов Турции, до дальнейших распоряжений не разрешено приобретать билеты и проходить на посадку".

Теги: #ирак #самолеты #беларусь
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