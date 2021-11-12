События

11:18 12.11.2021

В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты

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В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты

Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни Covid-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в пятницу, злоумышленники размещали объявления о своих услугах в специально созданном Телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Их разоблачили при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры. В помещениях типографии и по месту жительства участников группы проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства.

Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в мошенничестве и подлоге официальных документов (ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Теги: #коронавирус #типография #сертификаты
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