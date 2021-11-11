Кличко: Столица выделила 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду для киевлян

Власти Киева выделили 2 млрд грн, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду, заявил городской глава Виталий Кличко в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24"в четверг.

"Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям, чтобы в этот отопительный сезон тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались. Но у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 недостаточны запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской горадминистрации.

Ранее сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет оснований для веерных отключений электроэнергии.