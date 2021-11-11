Меркель призвала Путина активизировать переговоры в "нормандском формате" - представитель кабмина ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвала к активизации переговоров в "нормандском формате" четырех стран - Германии, Франции, России, Украины, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер говорила и о ситуации с безопасностью в свете восточной Украины и призвала российского президента активизировать переговоры в "нормандском формате" для реализации минских договоренностей по мирному решению конфликта", - сказал Зайберт в четверг.