События

18:49 11.11.2021

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

1 мин читать
Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

 Закон об основах государственной политики переходного периода не будет принят в том виде, в котором есть сейчас, есть рекомендации Венецианской комиссии, которые надо учесть, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Нет, в том виде, который сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они являются достаточно детализированными, достаточно жесткими, содержат много рекомендаций, которые надо учесть, и мы не будем сейчас спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать. То, что имеет место, - это правда, и мы будем спокойно над ним работать. Это не произойдет в этом году, это точно", - сказала Верещук на конференции в Киеве в четверг.

Также она указала, что до конца года будет зарегистрирован Центр восстановления мира, который будет заниматься реестрами, сбором фактов и юридической помощью людям по компенсации относительно исков против РФ, претензий, которые накопились.

"Я надеюсь, что мы заработаем в полную силу уже с 2022 года, мы закладываем средства на его деятельность, и очень прошу приобщиться к формированию таких реестров, нам очень важны ваши наработки", - добавила Верещук.

Теги: #закон #переходный #верещук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 11.11.2021
Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

16:11 10.11.2021
Государство за два года закроет долги по пенсиям перед пенсионерами-переселенцами - Верещук

Государство за два года закроет долги по пенсиям перед пенсионерами-переселенцами - Верещук

20:22 09.11.2021
Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

15:23 09.11.2021
Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

14:59 09.11.2021
Участие Верещук в ТКГ пока будет носить ознакомительный характер - Арестович

Участие Верещук в ТКГ пока будет носить ознакомительный характер - Арестович

11:12 09.11.2021
Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

23:13 08.11.2021
Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

18:28 08.11.2021
Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

16:07 08.11.2021
Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

18:43 05.11.2021
Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в больницах

Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в больницах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

Девять стран ЕС, включая Ирландию, сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Елизавета II в воскресенье примет участие в публичных мероприятиях впервые после двухнедельной "медицинской" паузы

Каждую четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест" - компания

Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, находился на условном сроке за кражу - полиция

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

Терехов пообещал "поднять планку Кернеса еще выше"

В Киеве задержали немца, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве

В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

Меркель призвала Путина активизировать переговоры в "нормандском формате" - представитель кабмина ФРГ

МинАПК ознакомило с предварительным проектом по модернизации ирригационных систем на юге Украины ведущие профильные компании Израиля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА