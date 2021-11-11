Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Закон об основах государственной политики переходного периода не будет принят в том виде, в котором есть сейчас, есть рекомендации Венецианской комиссии, которые надо учесть, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Нет, в том виде, который сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они являются достаточно детализированными, достаточно жесткими, содержат много рекомендаций, которые надо учесть, и мы не будем сейчас спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать. То, что имеет место, - это правда, и мы будем спокойно над ним работать. Это не произойдет в этом году, это точно", - сказала Верещук на конференции в Киеве в четверг.

Также она указала, что до конца года будет зарегистрирован Центр восстановления мира, который будет заниматься реестрами, сбором фактов и юридической помощью людям по компенсации относительно исков против РФ, претензий, которые накопились.

"Я надеюсь, что мы заработаем в полную силу уже с 2022 года, мы закладываем средства на его деятельность, и очень прошу приобщиться к формированию таких реестров, нам очень важны ваши наработки", - добавила Верещук.