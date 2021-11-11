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17:01 11.11.2021

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

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Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения среднесрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2024 года.

"Мы бы очень хотели, чтобы люди, которые являются внутренними переселенцами, которые ждут внимания и поддержки государства, знали, что государство ими опекается, государство о них знает, реестры, которые есть, наполняются качественно, реестры, которые нуждаются в доработке, будут доработаны. Мы знаем о каждом и надеемся, что те люди, которые сегодня являются внутренне перемещенными лицами, знают, что для них делает государство, а еще лучше, когда они будут знать, что оно для них собирается сделать", - сказала Верещук на конференции в Киеве в четверг.

По ее словам, министерство поставило перед собой семь целей, в частности, обеспечение жильем, образование, трудоустройство, социальная защита, медицинское обеспечение, создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных громадах, доступ к документам.

"Мы все равны в своих правах. Конституция должна выполняться безотносительно к тому, где сегодня находится гражданин или гражданка Украины, и очевидно, что те права, которые имеют внутренние переселенцы, должны быть соблюдены. Мы сейчас говорим о пенсиях, у нас действительно огромные проблемы, когда государство имеет задолженность перед внутренне перемещенными лицами, и мы об этом знаем", - указала Верещук.

Теги: #стратегия #реинтеграция #верещук
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