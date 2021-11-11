События

15:44 11.11.2021

Житель Харьковщины стрелял в сотрудников облэнерго, приехавших отключать его дом от электросети

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Житель Харьковщины стрелял в сотрудников облэнерго, приехавших отключать его дом от электросети

Житель с. Рокитное (Харьковская обл.) пытался помешать сотрудникам "Харьковоблэнерго", приехавшим отключать его дом от электросети, в результате чего выстрелил из пневматического оружия и ранил одного из работников энергокомпании.

"Как объяснили (правоохранителям - ИФ) работники "Харьковоблэнерго", жилец дома сопротивлялся, не давал доступа к электроприборам, чтобы прекратить электроснабжение. Затем он произвел выстрел из пневматического оружия и ранил работника", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. С правонарушителем работают дознаватели.

Теги: #инцидент #харьковская_область
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