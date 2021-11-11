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14:21 11.11.2021

Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

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Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

 

Подрядчик ООО "Ростдорстрой" на территории Черкасской области завершил ремонт еще одной части трассы национального значения Н-01 Киев-Знаменка – 8-километрового участка в селе Орловец (км 176+000 – км 183+717).

Как сообщает "Укравтодор" на своей Facebook-странице, на верхний слой асфальтобетонного покрытия уже нанесли разметку.

В ходе ремонта, который проходил в рамках президентской программы "Большое строительство", там устроили новый конструктив дорожной одежды, укрепили обочину, установили дорожные знаки, устроили пешеходные переходы с автономным освещением.

Служба автомобильных дорог в Черкасской области на своей официальной странице Facebook отмечает, что таким образом ремонт автодороги Н-01 Киев - Знаменка уже завершается. В этом году устроено новое дорожное покрытие европейского образца от г. Смела до Киевской области, а продолжительность поездки от Киева до Черкасс сократилась в среднем на один час.

Дорога Н-01 имеет протяженность почти 300 км. Она была построена в конце 80-х годов прошлого столетия.

В 2021 году в Черкасской области планируется отремонтировать около 259 км дорог государственного значения.

Ранее в Офисе президента сообщали, что в рамках программы "Большое строительство" до 2024 года в Украине планируют отремонтировать в общей сложности 24 тыс. км дорог.

 

Теги: #большое_строительство #черкасская_область #дорога
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