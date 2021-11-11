События

13:48 11.11.2021

Офис генпрокурора: оснований для избрания меры пресечения Леросу сейчас нет

2 мин читать
Офис генпрокурора: оснований для избрания меры пресечения Леросу сейчас нет

В Офисе генерального прокурора Украины заявляют об отсутствии оснований для избрания народному депутату Украины Гео Леросу меры пресечения.

"В настоящее время отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора в четверг.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей (ст.177 Уголовного процессуального кодекса Украины), в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения к нему меры пресечения.

"С учетом требований ст.299 УПК Украины, это может быть личное обязательство или личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Ранее Лерос в Фейсбуке сообщил, что правоохранители вручили ему подозрение за демонстрацию неприличного жеста в стенах парламента. "Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", - говорится в сообщении ГБР.

В ГБР отмечают, что в этих действиях депутата "четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

"Парламентарий при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства. Он подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины)", - подчеркивают в Бюро.

4 ноября во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в зале заседаний парламента слово попросил внефракционный нардеп Гео Лерос, ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа". В начале своего выступления Лерос назвал главу государства "предателем", после чего спикер Руслан Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.

Теги: #офис_генпрокурора #лерос #пояснение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 11.11.2021
Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

11:04 11.11.2021
Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

02:12 05.11.2021
Кулеба пояснил, о чем будет новая хартия Украины и США

Кулеба пояснил, о чем будет новая хартия Украины и США

15:22 25.10.2021
В Украине по запросу США блокировали механизм "отмывания" преступных доходов хакеров

В Украине по запросу США блокировали механизм "отмывания" преступных доходов хакеров

23:39 23.10.2021
Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

10:52 22.10.2021
Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752

Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752

12:18 11.10.2021
В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

14:45 07.10.2021
Нардепы Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера

Нардепы Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера

15:12 15.09.2021
ГБР будет проводить досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям Леросом

ГБР будет проводить досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям Леросом

11:28 15.09.2021
Действия нардепа Лероса могли быть проплачены, окончательные выводы сделает следствие ГБР и полиции – Подоляк

Действия нардепа Лероса могли быть проплачены, окончательные выводы сделает следствие ГБР и полиции – Подоляк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники митинга "Агентуру Кремля – за решетку!" под ОП потребовали очистки органов власти от российской агентуры

Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

Торговые центры призывают власти содействовать организации пунктов массовой вакцинации в ТЦ

Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

Ермак и Кулеба обсудили с Салливаном ситуацию на украино-российской границе

Эстония депортировала обратно в Ирак и Россию мигрантов, нелегально пересекших границу Беларуси с ЕС

Украинская делегация в ТКГ поддержала намерение главы СММ ОБСЕ вынести вопросы препятствования деятельности СММ в ОРДЛО на заседании совета Организации в Вене

Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - соцопрос "Рейтинга"

К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА