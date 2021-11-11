Офис генпрокурора: оснований для избрания меры пресечения Леросу сейчас нет

В Офисе генерального прокурора Украины заявляют об отсутствии оснований для избрания народному депутату Украины Гео Леросу меры пресечения.

"В настоящее время отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора в четверг.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей (ст.177 Уголовного процессуального кодекса Украины), в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения к нему меры пресечения.

"С учетом требований ст.299 УПК Украины, это может быть личное обязательство или личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Ранее Лерос в Фейсбуке сообщил, что правоохранители вручили ему подозрение за демонстрацию неприличного жеста в стенах парламента. "Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", - говорится в сообщении ГБР.

В ГБР отмечают, что в этих действиях депутата "четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

"Парламентарий при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства. Он подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины)", - подчеркивают в Бюро.

4 ноября во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в зале заседаний парламента слово попросил внефракционный нардеп Гео Лерос, ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа". В начале своего выступления Лерос назвал главу государства "предателем", после чего спикер Руслан Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.