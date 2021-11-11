К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет 98%, а объектов социальной сферы - почти 98%, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"По состоянию на утро 11 ноября общий показатель подключения теплоснабжения в жилых домах составляет 98%. Что касается объектов социальной инфраструктуры – также почти 98%. Критических ситуаций в регионах нет, процесс проходит планово и штатно", - сказал Чернышев на брифинге о прохождении отопительного сезона в регионах в четверг в Киеве.

В частности, подключение к теплоснабжению в жилых домах в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областей прошло на 100%.

Также министр отметил, что до конца дня 12 ноября все жилые объекты Херсонской и Одесской областей будут подключены к теплоснабжению.