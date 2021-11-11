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12:16 11.11.2021

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

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Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, на совещании в четверг в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем грозить Беларуси новыми санкциями и закрытием границ, и пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил глава государства.

Через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились, отметил Лукашенко.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.

МИД должен предупредить всех в Европе, если они введут дополнительные "непереваримые" и "неприемлемые" для нас санкции, мы должны отвечать, отметил президент.

"Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - сказал Лукашенко.

Теги: #газ #лукашенко #транзит #угроза
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