События

11:04 11.11.2021

Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

1 мин читать
Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

Народному депутату Украины Гео Леросу вручили подозрение за демонстрацию им неприличного жеста в стенах парламента.

Соответствующее заявление сам Лерос сделал в Фейсбуке в четверг.

"Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить", - написал нардеп.

Он также отметил, что подозрение ему вручают сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора Украины.

В ГБР информацию о вручении подозрения нардепу Леросу подтвердили. "По материалам ГБР прокурор уведомил Лероса о подозрении по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

Как сообщалось, 4 ноября во время пребывания главы государства в зале заседаний парламента слово попросил внефракционный народный депутат Гео Лерос (ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа" - ИФ). В начале своего выступления народный депутат назвал президента Украины "предателем", после чего Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.

Сразу же после этого народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева попросила Регламентный комитет дать оценку поведению Лероса во время выступления с парламентской трибуны.

В связи с этим Фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Лероса.

 

Теги: #поведение #лерос #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 11.11.2021
Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

19:00 08.11.2021
Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

18:18 05.11.2021
Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

11:27 05.11.2021
ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

20:33 29.10.2021
Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

18:36 27.10.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

23:39 23.10.2021
Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

10:12 23.10.2021
Динозавры демонстрировали социальное поведение уже 193 млн лет назад – исследование

Динозавры демонстрировали социальное поведение уже 193 млн лет назад – исследование

14:05 16.10.2021
Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

15:59 11.10.2021
Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Getin Holding договорился с ПУМБ об условиях продажи ему Идея Банка

В Украине за сутки зафиксировано 24 747 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

Ляшко: в Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Сервис Bolt Food запускается во Львове

Монастырский, Дейнеко и Клименко отправились на Волынь для проверки готовности защиты границы от мигрантов

Разведке США не удается добывать достаточно данных из окружения Си Цзиньпина

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА