Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

Народному депутату Украины Гео Леросу вручили подозрение за демонстрацию им неприличного жеста в стенах парламента.

Соответствующее заявление сам Лерос сделал в Фейсбуке в четверг.

"Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить", - написал нардеп.

Он также отметил, что подозрение ему вручают сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора Украины.

В ГБР информацию о вручении подозрения нардепу Леросу подтвердили. "По материалам ГБР прокурор уведомил Лероса о подозрении по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

Как сообщалось, 4 ноября во время пребывания главы государства в зале заседаний парламента слово попросил внефракционный народный депутат Гео Лерос (ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа" - ИФ). В начале своего выступления народный депутат назвал президента Украины "предателем", после чего Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.

Сразу же после этого народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева попросила Регламентный комитет дать оценку поведению Лероса во время выступления с парламентской трибуны.

В связи с этим Фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Лероса.