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07:58 11.11.2021

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

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ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

Страсбургский суд призывает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку, заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.

"Мы получили ответ от ЕСПЧ, в котором отмечено, что Страсбургский суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, следовательно, в то же время признает тот факт, что Саакашвили действительно голодает", - заявил на брифинге Гварамия.

Он отметил, что ЕСПЧ обязал руководство Грузии информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах.

По его словам, адвокаты получили ответ на направленную жалобу на несоответствующие медицинские условия для Саакашвили, который более месяца продолжает голодовку.

Решение ЕСПЧ, присланное адвокатам и министерству юстиции, прокомментировал в соцсетях глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

"Страсбургский суд не удовлетворил вышеуказанное ходатайство заявителя и, вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года", - добавил Брегадзе.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 9 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #еспч
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