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21:18 10.11.2021

Зеленский посоветовал олигархическим структурам не играть в "искусственный дефицит"

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Зеленский посоветовал олигархическим структурам не играть в "искусственный дефицит"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархические структуры не делать заявлений о дефиците энергоносителей в стране и выразил уверенность в действенности закона о деолигархизации.

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа и спрос растет, цена увеличивается, платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Ибо кроме вашего "искусственного дефицита" вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Это можно проверить. А можно просто – помочь своему государству. Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и огромное сознание и ответственность. И именно поэтому он и велик",- сказал Зеленский в распространенном в среду видеобращении.

Он подчеркнул, что государству важно, "чтобы в жилищах граждан были не только теплые батареи, но и честные телевизоры. Честные новости, а не постоянные страшилки о росте тарифов".

"Людям морально очень непросто. Из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте и без воды. Вспомните, что вы четвёртая власть. Именно вы, а не первая пятерка Форбса. Акулы пера, а не акулы бизнеса", - сказал президент, обращаясь к журналистам.

"Обычно их называют в Украине олигархами. Называют все – люди, эксперты, медиа. Но они очень не хотели, чтобы так их официально называло государство. Не вышло. В прошлую пятницу я подписал закон об олигархах. Возможно, совсем юное поколение не знает кто это, поэтому коротко объясню: в 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долго оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики", - уточнил Зеленский.

Говоря об олигархах, он сказал, что "Украина для них – просто ресурсная база. Государственный интерес – незнакомые, смешные слова. А государственный бюджет – источник заработка". "Политика олигархов-политиков или политиков-олигархов проста: ресурсы не для всех, а только для них, закон для всех, но только не для них. Они покупают депутатов, лоббирующих их интересы, правоохранителей, которые это не замечают и прощающих это судей. А свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов. Вот такая не разумная политика", - добавил Зеленский.

 

Теги: #президент #олигархи
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