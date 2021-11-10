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20:18 10.11.2021

ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

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ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

Европейский Союз и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те потом пытаются перейти границу ЕС, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Мы согласны, что нужно рассмотреть возможность введения санкций против тех авиакомпаний, которые осуществляют перевозку людей в Минск, а затем - к границе ЕС и Беларуси", - сказала она журналистам в Вашингтоне.

На этой неделе фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.

Теги: #сша #авиакомпании #ес #санкции
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