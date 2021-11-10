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19:52 10.11.2021

Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

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Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

ЕС через свое представительство в Беларуси разъясняет Минску свою позицию по кризису на белорусско-польской границе, однако такая работа вряд ли продуктивна, завил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Наша делегация в Минске пытается им объяснить, что происходит. Однако они ведь сами прекрасно знают, что там делают", - сказал он в ходе выступления в Европарламенте.

Боррель напомнил, что ЕС ведет работу над пятым пакетом санкций против Беларуси. Эту тему обсудят в понедельник на встрече главы МИД стран-членов Евросоюза.

Как сообщалось, в Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы мигрантами. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #ес #боррель #беларусь
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