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19:21 10.11.2021

Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

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Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

Около 900 тыс. детей в возрасте от 5 до 11 лет в США получили свою первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 за первую неделю после официального разрешения использовать ее в этой возрастной группе, сообщает в среду агентство Associated Press.

Агентство также сообщает, что на ближайшие дни сделано около 700 тыс. записей на получение первой дозы вакцины.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет могут получить вакцину в 20 тыс. аптек, клиник и кабинетах врачей. В данный момент в США около 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет могут получить малую дозу вакцины Pfizer.

2 ноября было официально одобрено применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Предполагается, что вакцинация снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года. Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели.

Теги: #дети #сша #вакцинация
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