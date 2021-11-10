Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога найден повешенным в своей квартире

В Кривом Роге (Днепропетровская обл.) найден повешенным в своей квартире двоюродный брат погибшего мэра Константина Павлова, по предварительным данным, у него было тяжелое заболевание.

"Около 14.00 гражданская супруга нашла его повешенным в квартире. Для установления причины смерти тело будет направлено на экспертизу", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что у двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога было тяжелое заболевание.

Информации о какой-либо предсмертной записке у правоохранителей нет, для установления обстоятельств смерти будет открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства. Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта 2022 года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В октябре от отравления алкоголем умер родной брат Константина Павлова. Его звали Андрей Павлов, ему было 46 лет. По данным правоохранителей, погибший утром позвонил знакомому и попросил привезти воды, а когда тот приехал, то Павлов уже был мертв.