Минобороны, командование ВСУ и народные депутаты вместе придали импульс выполнению плана оборонных закупок – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный вместе приняли участие в заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором рассматривался вопрос внесения изменений в план государственных оборонных закупок на 2021 год.

"Задача была непростой, но общая атмосфера очень комфортной и доброжелательной. По итогам рассмотрения комитет согласовал решение Кабинета министров Украины, проект которого был подготовлен еще 8 сентября. Воспринимаю этот результат как первое совместное достижение министерства, Вооруженных сил и комитета", – цитирует слова министра обороны Украины Алексея Резникова пресс-служба Минобороны в среду.

Отмечается, что в связи с большим объемом позиций, которые подробно изучались народными депутатами, рассмотрение суммарно длилось более 5 часов, а заседание пришлось проводить в два этапа.

"Совместно с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным мы представляли наработки, которые призваны сделать нашу армию сильнее. Также в заседании приняли участие специалисты Минобороны и Генштаба, командующие и боевые офицеры разных видов и родов Вооруженных сил Украины. Они давали пояснения по конкретным проектам и разработкам, включенным в ГОЗ. Я благодарю всю команду за слаженную работу, а народных депутатов – за конструктивную критику и советы", - указал Резников.

Также министр отметил, что в данный момент идет детальный анализ причин, которые привели к определенным задержкам с реализацией оборонного заказа, чтобы предотвратить их на будущее.

"Наша цель – сделать процесс выполнения оборонного заказа максимально защищенным от влияния любых негативных факторов. Среди них есть как субъективные, так и объективные обстоятельства. В частности, новый закон об оборонных закупках работает первый год, нормативная база для его функционирования сформирована еще не полностью. Ее создание будет предметом моего особенного внимания", - заверил глава Минобороны.

Резников обратил внимание на то, что Украина выполнила все необходимые условия и соблюла все процедуры, чтобы приобрести оборудование для армии через специальную закупочную организацию НАТО, которая считается наиболее прозрачным механизмом, однако украинские контракты были заблокированы по политическим причинам одним из государств-членов Альянса.

"Эта задача – для военной дипломатии, развитие которой входит в список моих главных приоритетов", - пояснил он.

Министр обороны Украины рассказал, что для активизации обеспечения ВСУ современным вооружением и техникой Минобороны планирует осуществить комплексную оценку содержания закупок, чтобы сделать их адекватными современным вызовам и угрозам, а также привести в соответствие с программными документами в области оборонного планирования.

"Также необходимо утвердить программы развития вооруженных сил и развития вооружений. Тогда работа станет более системной и получит более четкие критерии оценки результатов", добавил Резников.