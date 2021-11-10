Девять отремонтированных вагонов-трансформеров с 12 ноября будут курсировать в составе поезда Киев-Херсон – УЗ

Девять вагонов, прошедших капитальный ремонт на мощностях АО "Укрзализныця" (УЗ), с 12 ноября будут курсировать в составе пассажирского поезда №766 Киев - Херсон, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу пассажирского направления компании Александра Перцовского.

В "Укрзализныци" отмечают, что вагоны-трансформеры подходят и для длинных, и для коротких маршрутов.

"Обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Кроме того, в купе установлены розетки USB у каждого места, под столиками - специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля", - рассказали в УЗ.

Отмечается, что это плановый капитально-восстановительный ремонт. Он обошелся в около 16 млн грн, что почти вдвое дешевле покупки нового вагона (его средняя цена - около 30 млн грн).

Работы проходят на собственных производственных мощностях УЗ. В частности, капитально-восстановительный ремонт указанных вагонов выполнен в депо Бахмача, Каховки, Синельниково.

С начала 2021 года УЗ возобновила капитально-восстановительным ремонтом 16 таких вагонов. В настоящее время семь из них курсируют в составе поезда №737/738 Запорожье - Киев.