События

10:13 10.11.2021

В Каменском горит кафе, магазин и секонд-хенд

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В Каменском горит кафе, магазин и секонд-хенд

В г.Каменское на бульваре Строителей спасатели ликвидируют масштабный пожар на площади 700 м², погибших и пострадавших нет, сообщил начальник ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Сегодня в 7:46 в городе Каменское произошел пожар на бульваре Строителей. По сообщению стало известно, что горит крыша магазина. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачено помещение ломбарда, магазина непродовольственных товаров, кафе и помещения секонд-хенда на площади 700 м²", - написал Кульбач на своей странице в Facebook в среду утром.

Возгорание было локализовано в 8:49. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают 8 единиц техники и 37 человек личного состава спасателей.

Теги: #каменское #пожар
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